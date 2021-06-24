В России уволили директора школы, отказавшуюся выдать учеников, ходивших на митинги

От женщины требовали назвать имена тех школьников и педагогов, кто поддерживает оппозиционного политика Алексея Навального.

В России, в Нижнем Новгороде, директор школы отказалась выдавать учеников и коллег, ходивших на оппозиционные митинги. После этого ее уволили без объяснения причин.

Об этом сообщает NN.RU.

Женщина проработала в этой школе 21 год, из них 15 лет она была директором.

Также читайте В России мужчина проведет два года за решеткой из-за ролика в TikTok

"С нее требовали имена тех, кто ходил на митинги, а она эти данные отказывалась предоставлять. Всю информацию просили сливать по участникам, о которых ей известно как директору. Ну и каждые выборы что-то от нее требовали, но не получали того, чего хотели", — говорит родственница педагога.

В свою очередь, семьи учеников школы написали открытое письмо губернатору против увольнения директора.

Напомним, что в России выпускника, написавшего итоговое сочинение о репрессиях в СССР, не допустили к ЕГЭ.

Московский городской суд признал экстремистскими структуры, основаны Навальным – "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку