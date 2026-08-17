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В России уволили главного экономиста ВЭБ после громких заявлений о войне: что он предусмотрел
Накануне российские СМИ обратили внимание на его выступление, состоявшееся в мае.
Главного экономиста российской госкорпорации ВЕБ.РФ Андрея Клепача уволили после того, как российские СМИ обратили внимание на его майское выступление.
Об этом информирует Новая газета Европа.
По данным издания, Клепача уволили в воскресенье, 16 августа. Накануне российские СМИ обратили внимание на его выступление, состоявшееся в мае.
Во время выступления он говорил о невозможности для России выиграть войну на истощение и предупреждал о предполагаемом социальном кризисе.
Один из собеседников издания утверждает, что решение об увольнении экономиста принял глава ВЭБ Игорь Шувалов после «звонка сверху».
Второй источник также связал увольнение Клепача именно с его выступлением.
Клепач проработал главным экономистом ВЭБ около 12 лет. До этого, в 2004 году, он возглавил департамент макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.
В период с 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра. После перехода в ВЭБ он также стал заместителем председателя госкорпорации.
В 2019 году Клепач покинул состав правления ВЭБ, однако продолжил работать главным экономистом госкорпорации.
Ранее сообщалось, что бывший главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на сессии Никитского клуба заявил, что война, санкции и западная блокада повышают расходы российской экономики.
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