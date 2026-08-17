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ТСН в социальных сетях

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Мир
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В России уволили главного экономиста ВЭБ после громких заявлений о войне: что он предусмотрел

Накануне российские СМИ обратили внимание на его выступление, состоявшееся в мае.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Андрей Клепач

Андрей Клепач / © svoboda.org

Главного экономиста российской госкорпорации ВЕБ.РФ Андрея Клепача уволили после того, как российские СМИ обратили внимание на его майское выступление.

Об этом информирует Новая газета Европа.

По данным издания, Клепача уволили в воскресенье, 16 августа. Накануне российские СМИ обратили внимание на его выступление, состоявшееся в мае.

Во время выступления он говорил о невозможности для России выиграть войну на истощение и предупреждал о предполагаемом социальном кризисе.

Один из собеседников издания утверждает, что решение об увольнении экономиста принял глава ВЭБ Игорь Шувалов после «звонка сверху».

Второй источник также связал увольнение Клепача именно с его выступлением.

Клепач проработал главным экономистом ВЭБ около 12 лет. До этого, в 2004 году, он возглавил департамент макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.

В период с 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра. После перехода в ВЭБ он также стал заместителем председателя госкорпорации.

В 2019 году Клепач покинул состав правления ВЭБ, однако продолжил работать главным экономистом госкорпорации.

Ранее сообщалось, что бывший главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на сессии Никитского клуба заявил, что война, санкции и западная блокада повышают расходы российской экономики.

Мы ранее информировали, что отчетность ведущих финучреждений РФ за первое полугодие 2026 г. демонстрирует стремительное накопление дефолтных кредитов и падение рентабельности.

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