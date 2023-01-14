В России уже действуют три армии: Данилов прогнозирует появление четвертой

Агрессорка Россия имеет уже три армии, одна из которых – регулярные вооруженные силы РФ. По меньшей мере две армии — частные войска: "вагнеровцы" и кадыровцы.

Об этом в интервью "НВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Скоро к ним (ПВК "Вагнера" и войска Рамзана Кадырова — Ред.) присоединится еще одна армия — это говорит о том, что ситуация войны в России уже не централизована. Она выходит из-под контроля. Частные армии Пригожина и Кадырова — это ведь не от хорошей жизни", — убежден он.

Данилов говорит, что в скором времени РФ появится четвертая армия. В частности, его в ближайшее время создадут российские силовые структуры.

Секретарь СНБО также выразил мнение, что диктатор Владимир Путин, вероятно, боится Рамзана Кадырова "до смерти", потому что отца чеченского лидера убили люди кремлевского диктатора: "И я думаю, что если Кадыров уважает законы своего народа, он должен отомстить Путину".

По словам Данилова, децентрализация русской армии означает отсутствие доверия к ней граждан РФ. Он отверг то, что частная армия может появиться в Украине, потому что "у нас единственный верховный главнокомандующий".

Напомним, Данилов заявлял, что президент Путин испугался влияния владельца ППК "Вагнер" Пригожина и лидера Чечни Кадырова. Именно поэтому решил убрать их из информационного поля. По его словам, регулярная российская армия не хочет иметь ничего общего с вагнеровцами.

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