В России уже идет борьба не за победу в войне, а за удержание власти – Пионтковский

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что освобождение Украиной временно оккупированного Херсона серьезно повлияет на политическую ситуацию в России.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо.

"Падение Херсона и ответные атаки по российским городам ракетами ATACMS кардинально изменят политическую ситуацию в России. Она и сейчас уже непростая. Мы видим атаки Кадырова и Пригожина на российских генералов. Путин спустил этих собак, чтобы в общественном сознании вину за поражения под Киевом и Харьковом перевести на военных. Полная аналогия с гитлеровскими временами! Путин спустил умышленно этих псов, чтобы они убеждали народ в том, что виноваты генералы. Но псы уже выросли у больших волков, показывающих клыки самому Путину", — подчеркнул Пионтковский.

По его словам, в РФ чувствуют приближающееся поражение в войне против Украины и начинают бороться за власть.

"В России уже идет борьба, как захватить власть в терпящей поражение стране. Об этом думают не только Пригожин с Кадыровым. То есть атмосфера гражданской войны между вооруженными отрядами элиты нагнетается уже сейчас. А освобождение Херсона станет триггером конфликта", — говорит оппозиционер.

Ситуация в Кремле

Президенту России Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Профессор политологии Калифорнийского университета Дэниел Трейсман считает вероятность путча в Кремле невысокой, однако для диктатора Путина представляет опасность другая угроза – сплошной крах режима из-за неспособности справиться с многочисленными вызовами.

Между тем, российский диктатор Владимир Путин ищет пути к эскалации, чтобы подталкивать и запугивать Запад, чтобы он согласился на переговоры с ним.