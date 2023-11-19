В России ужесточают контроль за интернетом перед "президентскими выборами" — ISW

Российские власти пытаются максимально усилить контроль за доступом граждан к Интернету и зачистить информационное пространство, готовясь к проведению так называемых "выборов президента" в 2024 году.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что глава правительства РФ Михаил Мишустин 17 ноября подписал постановление, разрешающее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ (Роскомнадзор) блокировать сайты, публикующие информацию о способах посещать запрещенные в России сайты.

Кроме того, 17 октября Госдума приняла законопроект, предусматривающий запрет на показ агитационных материалов президента на запрещенных в России сайтах.

"Постановление от 17 ноября, вероятно, частично относится к контролю над российским информационным пространством перед президентскими выборами 2024 года", — отметили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о вероятных претендентах на кресло президента РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий президент должен быть "таким же", как Владимир Путин.

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