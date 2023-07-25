Ранее максимальная сумма штрафа за неприбытие в военкомат в РФ предусматривала 3 тысячи рублей, теперь – 30 тысяч рублей.

Госдума РФ в десять раз повысила штраф за неприбытие в военкомат.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что 25 июля российская Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей.

Следует добавить, что первоначально планировалось штрафовать россиян до 50 тысяч рублей, но перед II чтением в законопроекте снизили сумму штрафов до 30 тысяч.

До этого максимальная сумма штрафа по этой статье в России составила 3 тысячи рублей.

Кроме того, на этом же заседании Госдума РФ приняла в окончательном III чтении закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Пропаганда говорит, что россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023, не попадут под действие новых норм о призывном возрасте.

Напомним, ранее в Москве местные власти потребовали от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне в Украине. В противном случае угрожают расторгнуть контракты.

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