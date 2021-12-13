В России в детском центре 3-летняя девочка повисла на канате за шею: ее мать в это время снимала видео

В России в детском центре 3-летняя девочка повисла на канате за шею: ее мать в это время снимала видео

При спуске с батута вокруг шеи ребенка обмотался канат.

В России в детском центре Красноярска во время спуска с горки на надувном батуте вокруг шеи трехлетней девочки обмотался едва не задушивший ее канат. Все произошло на глазах мамы ребенка, снимавшего видео.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на рассказ знакомой матери девочки.

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По ее словам, мать с дочерью приехали в детский центр. Женщина снимала на видео, когда ребенок залез на горку, с которой собирался скатиться.

На кадрах видно, как перед потерпевшей спустился мальчик с надувной горки, держась за канат. Затем ребенок бросает веревку, в это время по аттракциону съезжает 3-летняя девочка. Она попала шеей в петлю каната и повисла на нем.

"У девочки следы остались. Была духота. Это огромный стресс для ребенка", — говорится в сообщении.

Мать девочки заявила, что сотрудники центра, мол, не сразу подошли к ним. Есть информация, что они сказали женщине, что она отправила ребенка на аттракционы, не подходящие по возрасту. Девочку осмотрели медики, а следователи приступили к проверке по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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