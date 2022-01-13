В России в ДТП попал катафалк с покойником: погибли еще три человека

В России в ДТП попал катафалк с покойником: погибли еще три человека

Среди погибших – жена покойного, которая везла тело мужа для похорон на родине.

В Иркутской области России на автотрассе Р-255 "Сибирь" большегрузный автомобиль Volvo столкнулся с катафалком "Соболь", в котором родственники перевозили тело 68-летнего мужчины из города Кемерово.

Видео с места аварии и подробности этой истории опубликовал Telegram-канал Бушующий мир.

В результате ДТП погибли трое пассажиров прощального кортежа, еще двое — попали в больницу. Как оказалось, среди погибших была жена покойного, выполнявшая его последнюю волю. Житель Кемерова выразил желание, чтобы его похоронили на родине – в городе Куйтун Иркутской области. В Иркутск его тело доставили самолетом, для дальнейшего путешествия – арендовали катафалк.

Кроме жены покойного, в крушении погибли ее сестра и водитель катафалка.

Напомним, ранее в Ленинградской области России на трассе "Сортавала" произошла авария. В результате сильного столкновения с багажника автомобиля вывалилось изуродованное тело мертвого мужчины, которого, очевидно, убили еще задолго до самой аварии. В багажнике оказались две лопаты, а пассажиры автомобиля пытались скрыться в лесу.

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