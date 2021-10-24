В России в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 5 человек

В России в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 5 человек

Еще семеро участников аварии пострадали.

В Республике Калмыкия (субъект Российской Федерации) в ночь на воскресенье, 24 октября, в результате лобового столкновения грузовика с автобусом погибли пять человек, а еще семеро пострадали.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщают "РИА.Новости".

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 100 км от Элисты. В момент инцидента в автобусе, следовавшем по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург, находились 28 пассажиров.

Ранее в России грузовик протаранил поезд: 14 вагонов и локомотив сошли с рельсов и перевернулись. В аварии погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Самого машиниста и еще одного его помощника госпитализировали.

Новости Украины: в России грузовик протаранил поезд - с рельсов сошли 14 вагонов и локомотив

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