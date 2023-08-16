В России в колонии внезапно скончался еще один генерал: он ремонтировал резиденцию Путина

Генерал подозревался в том, что он украл деньги во время строительства поместья для Путина.
В России скончался еще один генерал. Речь идет о Геннадии Лопыреве, который был в колонии из-за взятки, которую он получил во время реконструкции имения для Путина.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Лопырев был бывшим начальником ФСО в Северо-Кавказском федеральном округе. Его в 2016 году осудили за получение взяток. Российский генерал отбывал наказание в исправительной колонии №3 Рязанской области.
Лопыреву якобы стало плохо, и его госпитализировали в больницу, где он скончался. Пропагандисты пишут о "длительной болезни".
Лопырев был задержан в ноябре 2016 года. Тогда писали, что после этого его доставили на допрос в Москву, а в его квартире во время обыска якобы обнаружили миллиард рублей. Его дело было связано с подписанием контрактов на ремонт инженерных коммуникаций резиденции Путина "Бочаров Ручей" в Сочи. Тогда был осужден за коррупцию.
Напомним, в России умер эксзаместитель Шойгу, командовавший оккупантами в Украине.
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