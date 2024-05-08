В России в морском порту вспыхнул масштабный пожар: видео

Огонь охватил площадь около 5 тысяч квадратных метров.

В ночь на четверг, 9 мая, по местному времени на Дальнем Востоке РФ в морском торговом порту Петропавловска-Камчатского вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местное управление МЧС РФ.

Спасатели сообщают, что загорелась крыша ангара, который строится на территории морпорта. Огонь охватил площадь около 5 тысяч квадратных метров.

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По информации российского МЧС, погибших и пострадавших нет.

Тушат огонь 40 пожарных на 10 единицах техники.

О причине пожара не сообщается.

В России в морском порту вспыхнул масштабный пожар

Напомним, ранее в городе Набережные Челны в российском Татарстане вспыхнул пожар возле завода "КамАЗ".

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