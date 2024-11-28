В России в небо поднялась стратегическая авиация: направляется на пусковые рубежи

В России в ночь на 28 ноября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что стратегическая авиация взлетела с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах заявили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет поставлено в известность отдельно.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт Defense Express объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года.

Кроме того, мы ранее информировали, что представитель США в ОБСЕ объяснила, зачем Россия обстреляла "Орешником" Днепр.

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