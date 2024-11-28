В России в небо поднялась стратегическая авиация: направляется на пусковые рубежи

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В России в ночь на 28 ноября был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что стратегическая авиация взлетела с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
"Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах заявили, что в случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет будет поставлено в известность отдельно.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт Defense Express объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года.
Кроме того, мы ранее информировали, что представитель США в ОБСЕ объяснила, зачем Россия обстреляла "Орешником" Днепр.
Читайте также: