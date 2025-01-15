В России в небо поднялась стратегическая авиация: направляется на пусковые рубежи

В России в ночь на 15 января был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что стратегическая авиация взлетела с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

"Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему россияне снизили количество запущенных по Украине беспилотников.

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