В России в небо поднялась стратегическая авиация: направляется на пусковые рубежи

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
В России в ночь на 15 января был зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что стратегическая авиация взлетела с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
"Зафиксирован взлет группы Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ)", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, сколько ракет, дронов и КАБов Россия выпустила по Украине за неделю.
Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт объяснил, почему россияне снизили количество запущенных по Украине беспилотников.
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