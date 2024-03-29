В России в небо поднялись стратегические бомбардировщики: когда выйдут на пусковые рубежи

В России в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Также читайте На Днепропетровщине раздались взрывы: в Каменском проблемы со светом

Об этом сообщают воздушные силы.

В сообщении указывается, что четыре борта Ту-95МС вылетели с аэродрома "Оленья".

"Зафиксирована активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — говорится в сообщении.

В свою очередь мониторинговые каналы сообщили, что вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00-04:30.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах раздался ряд взрывов. Город и область атакуют вражеские дроны-камикадзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики ночью обстреляли Запорожье, в результате чего пострадали.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.