В России в небо поднялись стратегические бомбардировщики: когда выйдут на пусковые рубежи

В России зафиксировали взлет шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья", следующих в направлении Каспийского региона.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95мс из Олегорска", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что вхождение в зону буковых рубежей в Саратовской области ожидается примерно в 05:2, а в Каспийский регион примерно в 07:00.

Военные заявили, что об изменении обстановки будут информироваться отдельно и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что Жданов предупредил о массированном ударе по Украине.

Читайте также: