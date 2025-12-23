ТСН в социальных сетях

В России в очередной раз солгали о том, что атаковали в Украине

Российское Минобороны снова отчитывается об «успешных» ударах по военным объектам, пока украинцы ликвидируют последствия попаданий в жилые дома.

Ирина Лабьяк
Разрушения в Житомирской области после атаки 23 декабря

Дополнено новыми материалами

Министерство обороны России в очередной раз солгало о том, что вражеская армия атаковала в Украине во время массированного ракетно-дронового удара 23 декабря.

Об этом говорится в заявлении российского ведомства.

Во вражеском Минобороны утверждают, что российские вооруженные силы поразили в Украине объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются для ВСУ. На самом же деле захватчики ударили по гражданскому судну в Одессе.

В Минобороны РФ также уверяют, что якобы вражеские войска нанесли удар ракетами «Кинжал» по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики.

По энергетике — здесь неожиданно россияне сообщили правду. А вот по ВПК — официальной информации об этом нет, зато оккупанты атаковали немало жилой застройки. В частности, в одной только Одесской области были повреждены 122 частных дома.

Напомним, главной целью массированной атаки России по Украине 23 декабря была энергетическая инфраструктура государства. Кроме того, зафиксировано повреждение портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры. В частности, произошли многочисленные повреждения многоквартирных и частных жилых домов. Всего под ударом оказались по меньшей мере 13 областей. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ТСН.ua собрал все о массированной атаке и ее последствиях.

