В России в почтовое отделение пришел посетитель с автоматом Калашникова: видео

В России в почтовое отделение пришел посетитель с автоматом Калашникова: видео

Мужчина был нетрезв и вооружился после ссоры на почте.

В среду, 12 января, в российском городе Красноярске в почтовое отделение вошел вооруженный автоматом Калашникова мужчина. Он был пьян и агрессивен — угрожал работникам почты и посетителям.

Об этом инциденте сообщают российские СМИ со ссылкой на прессслужбу ГУ МВД России в Красноярском крае.

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Очевидцы рассказывают, что хулигана пытались утихомирить просьбами не шуметь. В ответ он вытащил из рюкзака автомат и приставил дуло к животу посетителю, сделавшему ему замечание. Тот, однако, не испугался, повалил автоматчика на пол и держал его до прибытия полиции.

Полицейские установили личность 38-летнего мужчины и выяснили, что автомат был выхолощенным муляжем – непригодным для стрельбы.

Напомним, ранее в районной больнице в российском городе Светлограде (Ставропольский край) врач-анестезиолог принес на работу карабин "Сайга" и устроил стрельбу в коридоре, где в то время находились пациенты, пришедшие делать прививку от COVID-19.

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