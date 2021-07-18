В России в результате столкновения поездов погибли два человека, есть пострадавшие

Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста.
В Российской Федерации в результате лобовго столкновения двух грузовых поездов погибли два человека, а еще трое — пострадали.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 17 июля, на участке железной дороги Улак — Эльга в Амурской области. Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста.
Известно, что три человека сейчас находятся под наблюдением медиков на станции Верхний Улак. Тем временем спасатели продолжают поиски еще двух лиц.
"В 21:40 с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента они извлекли из груды искореженного металла одного погибшего мужчину, в 22:10 — второго. Местонахождение еще двух мужчин остается неизвестным", — сообщил в воскресенье, 18 июля, Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Ранее на юго-востоке Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, один из вагонов которого перевернулся в реку. Травмы получили 17 человек.