В России в результате столкновения поездов погибли два человека, есть пострадавшие

В России в результате столкновения поездов погибли два человека, есть пострадавшие

Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста.

В Российской Федерации в результате лобовго столкновения двух грузовых поездов погибли два человека, а еще трое — пострадали.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 17 июля, на участке железной дороги Улак — Эльга в Амурской области. Причиной столкновения мог стать сердечный приступ машиниста.

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Известно, что три человека сейчас находятся под наблюдением медиков на станции Верхний Улак. Тем временем спасатели продолжают поиски еще двух лиц.

"В 21:40 с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента они извлекли из груды искореженного металла одного погибшего мужчину, в 22:10 — второго. Местонахождение еще двух мужчин остается неизвестным", — сообщил в воскресенье, 18 июля, Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее на юго-востоке Австрии сошел с рельсов пассажирский поезд, один из вагонов которого перевернулся в реку. Травмы получили 17 человек.

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