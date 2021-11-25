В России в результате задымления на угольной шахте пострадали 15 человек — СМИ

В России в результате задымления на угольной шахте пострадали 15 человек — СМИ

В Ростехнадзор поступил сигнал о взрыве на шахте.

В России в четверг, 25 ноября, в результате задымления на угольной шахте "Листяжная" в городе Белово Кемеровской области пострадали 15 человек.

Об этом сообщает Mash.

У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения. Пятеро из них госпитализированы, один пациент находится в тяжелом состоянии.

Как пишет "ТАСС", сейчас на поверхность эвакуируют 115 горняков. Также в издании информируют, что в Ростехнадзор поступил сигнал о взрыве.

Известно, что в момент задымления в шахте находились 287 человек.

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