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В России в Ростовской области неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
977
Время на прочтение
1 мин
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В России в Ростовской области неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских

Фото: Громадське ТБ

В Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.

В России в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них ранен.

Об этом сообщает прпагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на ГУ МВД в регионе.

По данным телеграмм-канала Baza, стрелок был вооружен пулеметом.

В Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.

Baza со ссылкой на полицию также пишет, что стрелок может быть дезертиром.

Нападавшего ищут российские силовики.

Напомним, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) уже навоевался, он сообщил, что его выгнали с фронта и не взяли на войну, поэтому он вынужден вернуться в Москву.

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Дата публикации
Просмотры
977
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