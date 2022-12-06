В России в Ростовской области неизвестный в камуфляже обстрелял полицейских

В Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.

В России в Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них ранен.

Об этом сообщает прпагандистский ресурс ТАСС со ссылкой на ГУ МВД в регионе.

По данным телеграмм-канала Baza, стрелок был вооружен пулеметом.

В Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.

Baza со ссылкой на полицию также пишет, что стрелок может быть дезертиром.

Нападавшего ищут российские силовики.

Напомним, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) уже навоевался, он сообщил, что его выгнали с фронта и не взяли на войну, поэтому он вынужден вернуться в Москву.

На российском аэродроме произошел "хлопок"

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