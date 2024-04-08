В России в Смоленской области упал автомобильный мост: сколько людей пострадало

В российском городе Вязьма в Смоленской области упал автомобильный мост. Он соединяет центр города с промзоной.

Об этом пишет российское издание "Медуза".

Как отмечается, в городе Вязьма упал Панинский автомобильный мост, соединяющий центр города с промзоной. В момент обрушения на нем было несколько автомобилей – легковых и грузовых. Информация о пострадавших уточняется.

По данным телеграм-канала Baza, во время обрушения моста пострадали три человека. Также повреждена газовая труба.

Напомним, что под Москвой неизвестный расстрелял двух полицейских.

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