В России в Смоленской области упал автомобильный мост: сколько людей пострадало

Информация о пострадавших уточняется.
В российском городе Вязьма в Смоленской области упал автомобильный мост. Он соединяет центр города с промзоной.
Об этом пишет российское издание "Медуза".
Как отмечается, в городе Вязьма упал Панинский автомобильный мост, соединяющий центр города с промзоной. В момент обрушения на нем было несколько автомобилей – легковых и грузовых. Информация о пострадавших уточняется.
По данным телеграм-канала Baza, во время обрушения моста пострадали три человека. Также повреждена газовая труба.
Напомним, что под Москвой неизвестный расстрелял двух полицейских.
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