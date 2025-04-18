В России в теле мальчика случайно нашли пулю: всех шокировало то, как она там оказалась

Мальчик / © Getty Images

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В Иркутской области России во время планового осмотра 11-летнего мальчика в его груди обнаружили пулю. Все случайно узнали, что несколько месяцев назад в ребенка выстрелил отец.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Третьеклассник Ваня (имя изменено) живет с родителями и младшим братом и часто болеет. Мальчик 16 апреля пожаловался на боль в позвоночнике, поэтому мама отвела его в больницу.

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На рентгене врачи заметили в грудной клетке у Вани постороннее тело. Присмотревшись к снимку внимательнее, медики узнали, что это пуля от травматического пистолета.

Об ужасной находке врачи сразу сообщили в полицию.

После этого Ваня признался, что в январе его 37-летний отец Сергей принес домой травматический пистолет и после употребления алкоголя выстрелил в сына. Мужчина попросил ребенка никому не рассказывать о случившемся.

На допросе мама Вани подтвердила слова сына. Она вспомнила, как однажды, когда была на кухне, услышала громкий звук из комнаты. В комнате в тот момент были муж и ребенок. Когда женщина зашла и спросила, что произошло, Ваня с Сергеем говорили, что все хорошо. В то же время мальчик был немного испуган.

После медицинского обследования мальчика прооперировали. А отца задержала полиция.

Мужчина, выстреливший в своего сына в Иркутской области РФ / © Baza

К слову, ранее в Пермском крае России помилованный уголовник и «герой» войны против Украины убил отца и 86-летнюю бабушку бывшей девушки.