В России в учебную программу для детей добавили "государственный переворот в Украине" и практику стрельбы из автомата: детали

Теперь российские школьники будут изучать войну в Украине с 2014 года, так называемую "СВО" и практиковать стрельбы из автомата Калашникова и бросание гранаты.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона" со ссылкой на Минобразования РФ.

Теперь российская программа предполагает, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать "государственный переворот в Украине 2014 года", "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР", а также "специальную военную операцию" и "санкции США и их союзников".

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В программу ОБЖ для 10-11 классов добавили модуль "элементы начальной военной подготовки". Он включает в себя правила стрельбы из автомата Калашникова АК-74, принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и первую помощь в бою.

В другом модуле ОБЖ, "основы противодействия экстремизму и терроризму", школьникам должны рассказать о предусмотренном за это в УК наказаниях, "деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях", "праворадикальных группировках нацистской направленности" и "леворадикальных сообществах".

В новой программе есть пункты "как не стать жертвой информационной войны" и "опасности современных развлечений молодежи". К последним отнесли зацепинг, руфинг, дигерство, паркур, селфи и "флешмобы, которые носят антиобщественный характер".

С этого учебного года каждый понедельник ученики будут петь гимн России и поднимать триколор. Первым уроком этого дня у них стоит "Разговор о важном" — классный час, во время которого школьникам в том числе рассказывают о войне и Украине. Во многих регионах от школьников в рамках акций Минобороны потребовали написать письма и листовки русским военным на фронт.

Напомним, во временно захваченной Луганской области российские войска в школах вместо каникул пытаются ввести военную подготовку детей.

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