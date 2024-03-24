В России в воздух поднялась стратегическая авиация: когда выйдет на пусковые рубежи

Стратегическая авиация была поднята в воздух в 00:40.
В России был отмечен взлет четырех бортов самолетов стратегической авиации Ту-95 с аэродрома "Оленья".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
В сообщении указывается, что стратегическая авиация была поднята в воздух в 00:40.
"Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00-04:30", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар.
Кроме того, мы ранее информировали, почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной.
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