В России в воздух поднялась стратегическая авиация: когда выйдет на пусковые рубежи

Стратегическая авиация была поднята в воздух в 00:40.

В России был отмечен взлет четырех бортов самолетов стратегической авиации Ту-95 с аэродрома "Оленья".

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Об этом сообщают мониторинговые каналы.

В сообщении указывается, что стратегическая авиация была поднята в воздух в 00:40.

"Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00-04:30", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар.

Кроме того, мы ранее информировали, почему РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре именно весной.

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