В России загорелся самолет с пассажирами на борту (видео)
Инциденты с самолетами становятся все более привычными для РФ.
В России произошел очередной авиаинцидент. Так, в воздухе загорелся самолет с более чем 400 пассажирами.
Об этом сообщают в Сети.
Подробности
Как отмечается, на высоте более 2000 метров у Boeing 777-200, летевшего из Москвы (Россия) на Пхукет (Таиланд), загорелся двигатель. Пожар удалось потушить, но борт кружил в воздухе 1,5 часа.
По всей вероятности, больше деталей появится впоследствии.
Ранее говорилось, что в России вдвое возросло количество авиакатастроф.
По официальной информации, в прошлом году количество аварий на авиатранспорте возросло до 17, в то время как в 2023 году их было только 8. В то же время количество погибших увеличилось до 37 против 12.
С начала 2025 года в России уже зафиксировано четыре авиационных происшествия. Это две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека. Официальное объяснение россиян: «нарушения воздушного законодательства, допускаемые коммерческими авиакомпаниями»