В России загорелся самолет с пассажирами на борту (видео)

В России произошел очередной авиаинцидент. Так, в воздухе загорелся самолет с более чем 400 пассажирами.

В России в воздухе загорелся самолет с пассажирами на борту

Как отмечается, на высоте более 2000 метров у Boeing 777-200, летевшего из Москвы (Россия) на Пхукет (Таиланд), загорелся двигатель. Пожар удалось потушить, но борт кружил в воздухе 1,5 часа.

Ранее говорилось, что в России вдвое возросло количество авиакатастроф.

По официальной информации, в прошлом году количество аварий на авиатранспорте возросло до 17, в то время как в 2023 году их было только 8. В то же время количество погибших увеличилось до 37 против 12.

С начала 2025 года в России уже зафиксировано четыре авиационных происшествия. Это две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека. Официальное объяснение россиян: «нарушения воздушного законодательства, допускаемые коммерческими авиакомпаниями»