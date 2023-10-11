В России "вагнеровец" изнасиловал двух несовершеннолетних девушек и ограбил подростка: детали

Наемник частной военной компании "Вагнер", воевавший против Украины, вернулся в Россию и изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Одной из пострадавших удалось скрыться, и она обратилась за помощью к прохожим.

Об этом сообщают российские СМП.

Пропагандисты утверждают, что боевик ЧВК "Вагнер" недавно вернулся из Украины и уже попадал в криминальные сведения. После возвращения в РФ террорист ограбил подростка.

В случае с изнасилованием российские силовики выяснили, что преступление "вагнеровец" совершил 9 октября. На улице он познакомился с двумя несовершеннолетними девушками и пригласил их домой, где и совершил преступление сексуального характера.

По словам старшей помощницы руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарьи Буяновой, одной из потерпевших удалось сбежать и обратиться за помощью. На место преступления была вызвана полиция. В результате насильника задержали.

Другие скандалы с "вагнеровцами"

В России осужденный за убийство 34-летний "зек" записался в ЧВК "Вагнер" и поехал на войну против Украины. После возвращения с фронта он снова убил женщину.

Другой наемник ЧВК, вернувшийся домой с войны в Украине, в Нижегородской области РФ облил бензином и заживо сжег свою сестру. Причиной убийства стала бытовая ссора.

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