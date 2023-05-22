Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц: угрожал взорвать их гранатой

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2757
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц: угрожал взорвать их гранатой

В РФ "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц / Фото: pixabay.com

Мужчина подошел к школе в военной форме.

В российском Новосибирске военный "ЧВК" "Вагнера" изнасиловал двух школьниц четвертого и пятого классов.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, террорист "Вагнера" изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет. Мужчина в военной форме у школы встретил несовершеннолетних, пригрозил их гранатой, которую вроде бы хотел взорвать в случае, если они отказались бы уйти с ним.

После чего завел их за гаражи, где по очереди изнасиловал.

“10-летняя и 12-летняя девушки увидели незнакомца прямо возле школы. Из описания мужчины девочки отметили, что он находился в военной форме с черепом на шевроне, и ему примерно от 30 до 40 лет. Он пригрозил взорвать их гранатой, если они не станут его повиноваться”, — пишет телеграмм-канал.

Напомним, что Пригожин предлагал Украине раскрыть позиции войск РФ в обмен на вывод ВСУ из Бахмута.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2757
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация