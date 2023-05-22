В России "вагнеровец" изнасиловал двух школьниц: угрожал взорвать их гранатой

В российском Новосибирске военный "ЧВК" "Вагнера" изнасиловал двух школьниц четвертого и пятого классов.

Об этом пишут российские телеграммы-каналы.

Как отмечается, террорист "Вагнера" изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет. Мужчина в военной форме у школы встретил несовершеннолетних, пригрозил их гранатой, которую вроде бы хотел взорвать в случае, если они отказались бы уйти с ним.

После чего завел их за гаражи, где по очереди изнасиловал.

“10-летняя и 12-летняя девушки увидели незнакомца прямо возле школы. Из описания мужчины девочки отметили, что он находился в военной форме с черепом на шевроне, и ему примерно от 30 до 40 лет. Он пригрозил взорвать их гранатой, если они не станут его повиноваться”, — пишет телеграмм-канал.

Напомним, что Пригожин предлагал Украине раскрыть позиции войск РФ в обмен на вывод ВСУ из Бахмута.

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