Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России вдруг упал очередной вертолет: есть пострадавшие и погибшие

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1485
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России вдруг упал очередной вертолет: есть пострадавшие и погибшие

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

В России потерпел крушение очередной вертолет, на борту которого находились 5 человек. Известно, что 4 из них пострадали, один человек погиб.

В Костромской области России упал еще один вертолет Ми-2. В результате аварии есть пострадавшие, еще один человек погиб.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, упал в Костромской области, на борту было 5 человек", — сообщают экстренные службы РФ.

Известно, что на борту находились два медика с пациентом и два пилота. Губернатор области сообщил, что в результате аварии есть пострадавшие. Экстренные службы РФ уточнили, что повреждения получили четыре человека. Еще один человек погиб.

Напомним, ранее в российском городе Ейск 17 октября военный самолет упал на жилой дом. В результате погибли 13 человек, еще 19 получили ранения. Пилоты самолета смогли выжить, им удалось катапультироваться.

Уже менее чем через неделю после этого, 23 октября, в российском Иркутске в двухэтажный дом врезался еще один истребитель Су-30. В этот раз экипаж не смог катапультироваться и погиб.

Через несколько дней после этого, 31 октября, на военном аэродроме в Псковской области вдруг взорвались два вертолета Ка-52.

Читайте также:

Россия потеряла 278 самолетов – вдвое больше, чем во время войны в Афганистане

Россия потеряла 278 самолетов – вдвое больше, чем во время войны в Афганистане

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1485
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация