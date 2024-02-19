В России вероятно нашли авто, которым вывезли тело Навального из колонии

Может быть, тело оппозиционера специально вывезли из кологии.

Россияне высчитали по камерам кортеж ФСИН, в котором, возможно, перевозили тело оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет "Медиазона".

Рос"СМИ№ изучило записи с камер видеонаблюдения на переправе через Обь — это единственная сухопутная дорога из Лабитнанги в Салехард. Публичный доступ к уличным вебкамерам нашли на сайте одного из местных интернет-провайдеров — они позволяют местным жителям оценивать состояние переправы и наблюдать за очередями на паром Там хранится недельный архив записей.

В 23:55 16 февраля на запись попал кортеж ФСИН. Предполагается, что именно он перевозил тело Навального. То есть сотрудники ФСИН намеренно перевезли тело Навального из колонии в Салехард в ночь перед прилетом его матери Людмилы и адвокатов.

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Что известно о смерти Навального

16 февраля в управлении ФСИН РФ заявили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Политику стало плохо после прогулки, и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были осуществлены реанимационные мероприятия, не давшие положительных результатов.

Во многих городах России прошли акции памяти русского оппозиционера Алексея Навального. В частности, в Москве задержали около 50 человек.

Полиция Москвы задерживает людей, пришедших возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память об Алексее Навальном.

Тело российского оппозиционера Алексея Навального не отдают его семье. В следственном комитете отметили, что сделают это только после окончания проверки, рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан отметил, что лечил Навального в 2020 году, и у него не было никаких проблем, свидетельствующих о проблемах с сосудами.

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