В России вертолет с рабочими военного завода упал на дом, есть жертвы (видео)
Четыре человека погибли в результате падения вертолета Ка-226 в российской республике Дагестан.
Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на местные оперативно-спасательные службы.
Всего на борту находилось 7 человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.
«Один из трех пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих госпитализируют в ожоговый центр республиканской клинической больницы», — сообщили в российском МЧС.
Во время падения вертолет разрушил частный дом в районе поселка Ачи-Су. Внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.
На месте падения возник пожар на площади 80 квадратных метров, который тушат пожарные.
Очевидцы утверждают, что воздушное судно вспыхнуло еще во время полета, а экипаж пытался посадить его на пляже.
Пассажиров вертолета, разбившегося в Дагестане, сначала называли туристами. Впоследствии выяснилось, что вертолет перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода, которые летели в город Изербаш.
Предприятие выпускает широкий спектр продукции военного и двойного назначения. Главным образом этот завод известен производством оборудования для авиации, в частности устройств для транспортировки и сброса боеприпасов.
