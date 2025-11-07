В России вертолет с рабочими военного завода упал на дом, есть жертвы (видео)

Российский вертолет Ка-226

Четыре человека погибли в результате падения вертолета Ка-226 в российской республике Дагестан.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на местные оперативно-спасательные службы.

Всего на борту находилось 7 человек. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Один из трех пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Еще двоих госпитализируют в ожоговый центр республиканской клинической больницы», — сообщили в российском МЧС.

Во время падения вертолет разрушил частный дом в районе поселка Ачи-Су. Внутри здания никого не было, рассказали в оперативных службах региона.

На месте падения возник пожар на площади 80 квадратных метров, который тушат пожарные.

Очевидцы утверждают, что воздушное судно вспыхнуло еще во время полета, а экипаж пытался посадить его на пляже.

Пассажиров вертолета, разбившегося в Дагестане, сначала называли туристами. Впоследствии выяснилось, что вертолет перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода, которые летели в город Изербаш.

Предприятие выпускает широкий спектр продукции военного и двойного назначения. Главным образом этот завод известен производством оборудования для авиации, в частности устройств для транспортировки и сброса боеприпасов.

Напомним, ранее в октябре в Липецкой области России разбился истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался.