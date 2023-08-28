На их строительство потратили 10 млрд. рублей.

В Белгородской области построили так называемые оборонные сооружения — "пирамиды", для "защиты" от ВСУ вдоль границы с Украиной, впрочем, их эффективность достаточно сомнительна.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Согласно информации, за строительство отвечает местный губернатор Вячеслав Гладков.

На их строительство потратили 10 млрд рублей, но, по сообщениям местных жителей, переплата составила более 5 млрд рублей, а эффективность "заграждений" – сомнительна.

Напомним, в ночь на 27 августа в российском Курске ночью раздались взрывы.

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