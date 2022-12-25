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В России внезапно скончался бывший главнокомандующий русскими Сухопутными войсками Алексей Маслов

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
6697
Время на прочтение
1 мин
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В России внезапно скончался бывший главнокомандующий русскими Сухопутными войсками Алексей Маслов

В России умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов.

На 70-м году жизни скончался бывший главнокомандующий русскими Сухопутными войсками Алексей Маслов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что Маслов внезапно простился с жизнью 25 декабря в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. М. М. Бурденко.

Следует добавить, что Маслов ранее был главным военным представителем России при НАТО. В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.

Напомним, накануне также внезапно ушел из жизни земляк Путина Александр Бузаков, руководивший строительством подлодок, из которых обстреливали Украину.

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Дата публикации
Просмотры
6697
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