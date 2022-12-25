В России внезапно скончался бывший главнокомандующий русскими Сухопутными войсками Алексей Маслов

В России умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов.
На 70-м году жизни скончался бывший главнокомандующий русскими Сухопутными войсками Алексей Маслов.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Отмечается, что Маслов внезапно простился с жизнью 25 декабря в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. М. М. Бурденко.
Следует добавить, что Маслов ранее был главным военным представителем России при НАТО. В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.
Напомним, накануне также внезапно ушел из жизни земляк Путина Александр Бузаков, руководивший строительством подлодок, из которых обстреливали Украину.
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