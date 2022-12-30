Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России внезапно скончался генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2048
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России внезапно скончался генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара"

Фото из открытых источников.

Причины смерти неизвестны.

В России скончался генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара" 73-летний Владимир Нестеров.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Впрочем, причины смерти российского разработчика неизвестны.

К слову, Нестеров занимался разработками ракет и связанных с космосом систем. В частности, это многоразовая космическая система "Энергия-Буран", ракеты "Зенит", "Буран", "Союз-2", "Протон-М". Он также возглавлял космический научно-производственный центр Хруничева с 2005-го по 2012-й.

Затем вел проект по созданию ракеты-носителя "Ангара", который был запущен в 2014-м. После испытаний Нестеров уволился из центра, мол, считал свою задачу выполненной. Впрочем, впоследствии конструктора обвинили в растрате 5,3 млрд. руб.

Напомним, 25 декабря скончался бывший главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Алексей Маслов.

Также 24 декабря внезапно ушел из жизни Александр Бузаков. Он руководил строительством подлодок, из которых обстреливали Украину.

Читайте также:

"Союз" сломался: Илона Маска просят спасти астронавтов из МКС

"Союз" сломался: Илона Маска просят спасти астронавтов из МКС

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2048
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация