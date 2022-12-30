В России внезапно скончался генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара"

В России скончался генеральный конструктор новых ракет-носителей "Ангара" 73-летний Владимир Нестеров.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Впрочем, причины смерти российского разработчика неизвестны.

К слову, Нестеров занимался разработками ракет и связанных с космосом систем. В частности, это многоразовая космическая система "Энергия-Буран", ракеты "Зенит", "Буран", "Союз-2", "Протон-М". Он также возглавлял космический научно-производственный центр Хруничева с 2005-го по 2012-й.

Затем вел проект по созданию ракеты-носителя "Ангара", который был запущен в 2014-м. После испытаний Нестеров уволился из центра, мол, считал свою задачу выполненной. Впрочем, впоследствии конструктора обвинили в растрате 5,3 млрд. руб.

Напомним, 25 декабря скончался бывший главнокомандующий российскими Сухопутными войсками Алексей Маслов.

Также 24 декабря внезапно ушел из жизни Александр Бузаков. Он руководил строительством подлодок, из которых обстреливали Украину.

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