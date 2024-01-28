В России внезапно скончался задержанный во время массовых протестов в Башкортостане

Причины смерти молодого человека пока не выяснены.

Задержанный после массовых протестов в российской республике Башкортостан молодой человек неожиданно скончался при транспортировке в здание суда. Умерший Рифат Даутов не участвовал в демонстрациях, а находился только вблизи места протестов.

Об этом в субботу, 27 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на российских правозащитников.

Местные власти подтвердили смерть задержанного, но не предоставили его семье доступа к моргу. Причины смерти Даутова пока не выяснены.

Как ранее сообщалось, российская полиция применила слезоточивый газ и дубинки, чтобы разогнать демонстрацию в Баймаке — небольшом городке Башкортостана.

Местные жители протестовали против приговора к четырем годам заключения активиста Фаила Алсинова, которого многие этнические башкиры в регионе считают героем. Он возглавлял успешные протесты в 2020 году, чтобы предотвратить добычу полезных ископаемых на холме, который местные жители считают священным, и выступал против отправки местных мужчин служить на войне в Украине.

Через несколько дней сотни людей вышли на акцию протеста в столице Башкортостана Уфе в ответ на заключение Алсинова.

Спикер Кремля Дмитрий Песков приуменьшил значение протестов, заявив, что их нельзя квалифицировать как массовые беспорядки.

Напомним, российские власти особенно чувствительно реагируют на любые протесты, связанные с мобилизованными на войну в Украине. Москва пытается подавить публичное несогласие жен российских солдат.

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