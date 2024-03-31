В России во время очередной массированной атаки по Украине одна из ракет упала в Саратовской области (фото)

Предварительно это части крылатой ракеты Х-101, которая упала или была ошибочно сбита средствами российской ПВО.

В России во время очередной массированной атаки по Украине одна из ракет упала в Саратовской области. Среди поля в стране-агрессоре обнаружили обломки, вероятно, ракеты Х-101.

Об этом пишут в российских телеграм-каналах.

Как отмечается, в Саратовской области 31 марта в поле обнаружили обломки ракеты. Вероятно, речь идет о ракете типа Х-101, по которым РФ обстреливала территорию нашего государства.

В то же время российские пропагандисты начали оправдываться и говорить, что это якобы обломки беспилотника. По данным российских каналов, неизвестный дрон около пяти утра пытался атаковать нефтеперерабатывающее предприятие в Красноармейском районе Саратовской области, а этот летательный аппарат якобы уничтожили силы ПВО.

Однако версию пропагандистов развенчивают другие публикации в телеграм-каналах, где отмечается, что обломки не из беспилотника, а ракеты. Предварительно это части крылатой ракеты Х-101, которая упала или была ошибочно сбита средствами российской ПВО.

Это могла быть ракета Х-101

Напомним, что оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области.

Читайте ведущие новости дня: