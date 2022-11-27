В России во время взлета разбился вертолет Robinson-66 – пилот и пассажир погибли на месте

Вертолетом руководил чемпион мира по высшему пилотажу.
В России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Они погибли на месте.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В пятницу, 25 ноября, мужчины прилетели на охота. В воскресенье, 27 ноября, они планировали возвращаться домой.
54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Он же и управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 метрах от дороги.
Напомним, ранее в России 19-летняя девушка порезала себе руку перед зданием областных властей в Перми.
Также стало известно, что РФ отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю.
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