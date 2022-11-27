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В России во время взлета разбился вертолет Robinson-66 – пилот и пассажир погибли на месте

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
2890
Время на прочтение
1 мин
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В России во время взлета разбился вертолет Robinson-66 – пилот и пассажир погибли на месте

Вертолетом руководил чемпион мира по высшему пилотажу.

В России во время взлета в селе Вязовец Тверской области разбился вертолет Robinson-66. На борту находились два брата: Александр и Дмитрий Курылевы. Они погибли на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В пятницу, 25 ноября, мужчины прилетели на охота. В воскресенье, 27 ноября, они планировали возвращаться домой.

Фото: Telegram-канал Mash / ©
Фото: Telegram-канал Mash

54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу. Он же и управлял вертолетом, который разбился в поле примерно в 300 метрах от дороги.

Напомним, ранее в России 19-летняя девушка порезала себе руку перед зданием областных властей в Перми.

Также стало известно, что РФ отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю.

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Дата публикации
Просмотры
2890
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