В России во время взлета развалился военный самолет: отпала носовая часть и кабина пилота (фото)

Российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В субботу, 29 января, на военном аэродроме у российского города Новгорода из-за неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части военный самолет МиГ-31.
В Минобороны РФ сообщили, что инцидент произошел во время планового вылета.
“Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет, — заявили в ведомстве.
По сообщению Telegram-канала "РЕН ТВ", самолет начал скользить во время разгона, после чего его повело влево и вынесло за пределы взлетной полосы.
Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в Telegram-канале "Военный обозреватель", самолет получил значительные повреждения. У него отвалилась кабина пилота и носовая часть.
В российском министерстве обороны уверяют, что самолет пройдет техническое освидетельствование и он будет возвращен в строй.
Напомним, в Ульяновской области РФ во время аварийной посадки на лед реки Волги разбился военный вертолет МИ-8. Трое членов экипажа пострадали, один из них погиб.
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