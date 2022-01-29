В России во время взлета развалился военный самолет: отпала носовая часть и кабина пилота (фото)

В России во время взлета развалился военный самолет: отпала носовая часть и кабина пилота (фото)

Российский истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В субботу, 29 января, на военном аэродроме у российского города Новгорода из-за неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части военный самолет МиГ-31.

В Минобороны РФ сообщили, что инцидент произошел во время планового вылета.

“Экипаж не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет, — заявили в ведомстве.

По сообщению Telegram-канала "РЕН ТВ", самолет начал скользить во время разгона, после чего его повело влево и вынесло за пределы взлетной полосы.

Судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в Telegram-канале "Военный обозреватель", самолет получил значительные повреждения. У него отвалилась кабина пилота и носовая часть.

Telegram / Военный обозреватель

В российском министерстве обороны уверяют, что самолет пройдет техническое освидетельствование и он будет возвращен в строй.

Напомним, в Ульяновской области РФ во время аварийной посадки на лед реки Волги разбился военный вертолет МИ-8. Трое членов экипажа пострадали, один из них погиб.

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