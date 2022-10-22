В России во время застолья убили и расчленили военного, воевавшего в Украине

В российском городе Якутск во время застолья убили, расчленили и выбросили мужчину, воевавшего в Украине.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Событие произошло еще в октябре. Так, российский оккупант познакомился с компанией и распивал с ними водку. Во время застолья возник конфликт, в результате чего военного убили, расчленили и выбросили в мусорный бак.

Конечности россиянина, они разрубили и разложили по пакетам, а затем вынесли их на свалку.

Также сообщается, что убийцы уже задержаны.

Алкоголизм солдат армии РФ

Солдаты ВС РФ уже не могут обходиться без алкоголя на территории Украины. Как отмечают сами военнослужащие ВС РФ, "в этом ужасе невозможно быть трезвым", поэтому по возможности злоупотребляют спиртным.

Так, в Херсоне российский солдат застрелил двух офицеров ФСБ, заставших его во время попойки с другими оккупантами.

В России мобилизованные мужчины не доезжают до фронта. Их возвращают домой из- за проблем с алкоголем.

Мать одного из российских оккупантов рассказала, что ее сын получил деньги за войну в Украине и пропил их через две недели.

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