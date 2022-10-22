Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России во время застолья убили и расчленили военного, воевавшего в Украине

Дата публикации
Просмотры
6645
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России во время застолья убили и расчленили военного, воевавшего в Украине

Фото: pixabay.com

Мужчину убили во время застолья случайные знакомые.

В российском городе Якутск во время застолья убили, расчленили и выбросили мужчину, воевавшего в Украине.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ РФ.

Событие произошло еще в октябре. Так, российский оккупант познакомился с компанией и распивал с ними водку. Во время застолья возник конфликт, в результате чего военного убили, расчленили и выбросили в мусорный бак.

Конечности россиянина, они разрубили и разложили по пакетам, а затем вынесли их на свалку.

Также сообщается, что убийцы уже задержаны.

Алкоголизм солдат армии РФ

Солдаты ВС РФ уже не могут обходиться без алкоголя на территории Украины. Как отмечают сами военнослужащие ВС РФ, "в этом ужасе невозможно быть трезвым", поэтому по возможности злоупотребляют спиртным.

Так, в Херсоне российский солдат застрелил двух офицеров ФСБ, заставших его во время попойки с другими оккупантами.

В России мобилизованные мужчины не доезжают до фронта. Их возвращают домой из- за проблем с алкоголем.

Мать одного из российских оккупантов рассказала, что ее сын получил деньги за войну в Украине и пропил их через две недели.

Читайте также:

Какое эффективное оружие есть в ВСУ против ракет и дронов и что происходит на Юге – Игорь Романенко

Какое эффективное оружие есть в ВСУ против ракет и дронов и что происходит на Юге – Игорь Романенко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация