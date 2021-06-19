В России во время жесткого приземления самолета погибли семь человек — Интерфакс

У самолета отказал один из двигателей.

На Кузбассе в России семь человек погибли и 12 пострадали при жесткой посадке двухмоторного самолета Л-410.

Об этом 19 июня сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

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Самолет принадлежал местному парашютном клуба. На борту были спортсмены-парашютисты.

"После вылета у самолета отказал один из двигателей. Командир принял решение об аварийной посадке на соответствующей грунтовой поверхности ... По уточненным данным, при посадке Л-410 семеро погибших, 12 пострадавших", — сказал источник.

Напомним, 9 февраля, в аэропорту Усинска Республики Коми в России пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair с 94 пассажирами совершил жесткую посадку. Во время неудачной посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов.

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