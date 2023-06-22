В России вода в реке Дон приобрела кровавый цвет, а затем позеленела: что происходит

В одном из районов российского города Ростова-на-Дону вода в реке Дон испугала жителей своими яркими цветами – сначала она стала красной, а затем позеленела.

Как сообщает издание "Подъем", после жалобы местных жителей на место странных метаморфоз приезжала полиция и экологи.

На кровавый цвет воды у дома на Береговой улице жители обратили внимание еще 20 июня.

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В мэрии российского города пообещали оштрафовать компанию "Дон-Пласт", производящую картонную упаковку. Ее обвинили в сбросе в реку пищевого красителя, загрязнившего реку. Правда, в компании причастность к загрязнению отрицают, называя обвинения "необоснованными".

В среду, 21 июня, жители пожаловались, что вода в месте слива стала ярко зеленой. В местном Минприроды заверили, что новый цвет – это специальный краситель, который должен помочь найти место утечки.

"Зеленая вода — это не отходы, это вчера инспекторы Минприроды воспользовались специальным безобидным красителем уранином", — рассказали в ведомстве. Там объяснили, что в подземной канализации невозможно обнаружить вброс визуально, а этот краситель, несмотря на довольно угрожающее название, на самом деле, мол, безвреден и не влияет на окружающую среду и животных.

В Сети тем временем предполагают, какого цвета будут воды Дона завтра.

Напомним, ранее Белгородской области РФ, соседствующей с Украиной, в водоем попало неизвестное вещество, которое превратило его в "кровавую реку". На месте происшествия взяли пробы почвы и жидкости.

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