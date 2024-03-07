В России водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП: как он откупился

Мальчик рассказал об инциденте всего через несколько часов.

В российском Барнауле водитель сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Автомобилист откупился конфетами и покинул место ДТП.

Об этом сообщает Baza.

В России водитель сбил ребенка и откупился конфетами

Личность мужчины установили

Как отмечается, ДТП произошло 6 марта на улице Кутузова. Водитель Lexus не успел затормозить и сбил 10-летнего мальчика, который как раз переходил дорогу.

"По словам очевидцев, после аварии водитель вышел, убедился, что мальчик жив и дал ему немного конфет, после чего скрылся с места ДТП", – говорится в сообщении.

Пострадавший отправился на тренировку и только после возвращения домой рассказал родителям, что у него был "неудачный день" и его "немного сбила машина". Ребенку понадобилась помощь врачей. Мужчину нашли и должны привлечь к ответственности.

Ранее в Сочи прямо посреди дороги перевернулся ЗРГК "Панцирь-С1".

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