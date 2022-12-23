В России военком заявил, что ошибочно мобилизованные на войну "самые виноваты"

В России заявили, что по ошибке мобилизованные добровольно готовы убивать украинцев.
Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков заявил, что россияне, которых ошибочно мобилизовали на войну, сами в этом виноваты.
Об этом пишут российские средства массовой коммуникации.
Куличков заявил, что те, кого по ошибке мобилизовали, сами в этом виноваты. Россиян же не будут возвращать домой, поскольку те добровольно согласились воевать против Украины.
"Мы говорим не "ложно призваны". Граждане были призваны по мобилизации! Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев они происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства", – сказал Куличков.
Мобилизация в России
В России в конце сентября диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации. По официальным данным, в России планировали мобилизовать от 300 тысяч до миллиона оккупантов.
Из-за мобилизации в России возникали скандалы, однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что она сработала. И теперь Украине может угрожать новое наступление.
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