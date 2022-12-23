Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России военком заявил, что ошибочно мобилизованные на войну "самые виноваты"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
798
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В России военком заявил, что ошибочно мобилизованные на войну "самые виноваты"

Фото: Associated Press

В России заявили, что по ошибке мобилизованные добровольно готовы убивать украинцев.

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков заявил, что россияне, которых ошибочно мобилизовали на войну, сами в этом виноваты.

Об этом пишут российские средства массовой коммуникации.

Куличков заявил, что те, кого по ошибке мобилизовали, сами в этом виноваты. Россиян же не будут возвращать домой, поскольку те добровольно согласились воевать против Украины.

"Мы говорим не "ложно призваны". Граждане были призваны по мобилизации! Если были какие-то ошибки, то в большинстве случаев они происходят по вине самого гражданина. Потому что кто-то своевременно не подавал свои учетные данные и не обращался в военный комиссариат по месту жительства", – сказал Куличков.

Мобилизация в России

В России в конце сентября диктатор Путин объявил о "частичной" мобилизации. По официальным данным, в России планировали мобилизовать от 300 тысяч до миллиона оккупантов.

Из-за мобилизации в России возникали скандалы, однако Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что она сработала. И теперь Украине может угрожать новое наступление.

Читайте также:

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
798
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация