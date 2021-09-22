В России военный самолет Ан-26 с пассажирами на борту пропал с радаров

В России военный самолет Ан-26 с пассажирами на борту пропал с радаров

Пропавший самолет Ан-26 осуществлял технический полет.

Самолет Ан-26, по предварительным данным, в среду, 22 сентября, исчез с радаров под Хабаровском, что в РФ. На его борту был экипаж из шести человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По информации ТАСС, пропавший самолет совершал технический полет. Пока неизвестно, почему пропал лайнер и где он сейчас находится.

"Самолет Ан-26 проводил технический полет в 40 км от Хабаровска, однако внезапно перестал выходить на связь и с радаров исчез", — пояснил собеседник.

Также на поиски пропавшего самолета направлен вертолет Ми-8 Росавиации, подробности уточняется. Отмечается, что поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.

Напомним, в столице Узбекистана, Ташкенте, вынужденно сел самолет British Аirways из-за смерти пассажирки.

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