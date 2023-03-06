В России военный "случайно" выстрелил из РПГ – обломки упали в жилом массиве

В Минобороны РФ не комментируют причину инцидента.

В России произошел очередной инцидент с военным. В этот раз солдат "случайно" выстрелил из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) – обломки снаряда упали в жилом массиве Гуково в Ростовской области.

Об этом рассказал Telegram-канал ASTRA.

Так, 4 марта в социальных сетях и СМИ Ростовской области сообщили, что жители Гукова слышали звук взрыва, а затем опубликовали фото упавшего в жилом массиве неизвестного снаряда.

Оказалось, что причиной стала ошибка одного из российских военных.

"Солдат, личность которого нам выяснить не удалось, находясь в пункте временной дислокации, произвел неконтролируемый выстрел из РПГ-22, что и повлекло за собой вышеупомянутый взрыв. По предварительным данным, никто не пострадал", — говорится в сообщении ASTRA.

Глава Гукового Евгений Гриненко назвал упавшие объекты "осколками неизвестного происхождения" и попросил жителей "не верить слухам и не поддаваться панике".

Напомним, 6 марта в Курской области РФ произошла стрельба между срочниками. Один из них погиб, другой солдат получил ранения.

А в Новосибирске неизвестные подожгли пункт сбора помощи для мобилизованных россиян – в помещении разбили окно и швырнули горящее тряпье.

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