В России военный вертолет упал на дорогу и съехал в кювет: что стало причиной

Российский Ми-8 аварийно сел на дорогу на Сахалине / © соцмережі

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Российский вертолет Ми-8 совершил жесткое аварийное приземление на автостраде на острове Сахалин, после чего съехал в канаву.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Инцидент произошел в Долинском районе Сахалинской области. По информации областной избирательной комиссии, вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ.

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Во время полета вертолет внезапно начал падать. Экипаж смог усадить его на дорогу, после чего вертолет скатился в кювет. На борту находились восемь человек: трое членов экипажа, четверо журналистов местных телеканалов и представитель сахалинской областной избирательной комиссии. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.

«Пассажиры и члены экипажа отделались синяками и царапинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений», — говорится в сообщении российской избирательной комиссии.

В то же время в Clash Report сообщили, что причиной аварии стала остановка обоих двигателей из-за полного исчерпания запаса топлива всего в 5 километрах от аэродрома.

«Не долетел до аэродрома 5 километров. Не хватило бочки керосина».

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Известно, что для голосования на отдаленных территориях РФ использует авиацию Министерства обороны.

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Напомним, украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.

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