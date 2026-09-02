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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В России военный вертолет упал на дорогу и съехал в кювет: что стало причиной

Российский военный вертолет Ми-8 совершил аварийное приземление прямо на автостраде на Сахалине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Российский Ми-8 аварийно сел на дорогу на Сахалине

Российский Ми-8 аварийно сел на дорогу на Сахалине / © соцмережі

Российский вертолет Ми-8 совершил жесткое аварийное приземление на автостраде на острове Сахалин, после чего съехал в канаву.

Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в Долинском районе Сахалинской области. По информации областной избирательной комиссии, вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ.

Во время полета вертолет внезапно начал падать. Экипаж смог усадить его на дорогу, после чего вертолет скатился в кювет. На борту находились восемь человек: трое членов экипажа, четверо журналистов местных телеканалов и представитель сахалинской областной избирательной комиссии. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.

«Пассажиры и члены экипажа отделались синяками и царапинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений», — говорится в сообщении российской избирательной комиссии.

В то же время в Clash Report сообщили, что причиной аварии стала остановка обоих двигателей из-за полного исчерпания запаса топлива всего в 5 километрах от аэродрома.

«Не долетел до аэродрома 5 километров. Не хватило бочки керосина».

Известно, что для голосования на отдаленных территориях РФ использует авиацию Министерства обороны.

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Російський Мі-8 аварійно сів на дорогу на Сахаліні / © соцмережі

Напомним, украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.

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