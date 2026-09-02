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В России военный вертолет упал на дорогу и съехал в кювет: что стало причиной
Российский военный вертолет Ми-8 совершил аварийное приземление прямо на автостраде на Сахалине.
Российский вертолет Ми-8 совершил жесткое аварийное приземление на автостраде на острове Сахалин, после чего съехал в канаву.
Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел в Долинском районе Сахалинской области. По информации областной избирательной комиссии, вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ.
Во время полета вертолет внезапно начал падать. Экипаж смог усадить его на дорогу, после чего вертолет скатился в кювет. На борту находились восемь человек: трое членов экипажа, четверо журналистов местных телеканалов и представитель сахалинской областной избирательной комиссии. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил.
«Пассажиры и члены экипажа отделались синяками и царапинами, на проезжей части также нет жертв и разрушений», — говорится в сообщении российской избирательной комиссии.
В то же время в Clash Report сообщили, что причиной аварии стала остановка обоих двигателей из-за полного исчерпания запаса топлива всего в 5 километрах от аэродрома.
«Не долетел до аэродрома 5 километров. Не хватило бочки керосина».
Известно, что для голосования на отдаленных территориях РФ использует авиацию Министерства обороны.
Напомним, украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.