В России волонтер вместо дронов закупил секс-игрушки на $25 тысяч (фото)

Российский волонтер и блогер Михаил Лучин, благодаря украинским хакерам, вместо дронов "заказал" для российской армии секс-игрушки более чем на 25 тысяч долларов.

Об этом рассказали в международном разведывательном сообществе InformNapalm.

Так, активисты команды "Кибер Сопротивление" "хакнули" аккаунт "Z-волонтёра" Михаила Лучина на AliExpress.

Украинские хакеры сломали его аккаунт и "подкорректировали" заказ, приобретя вместо дронов фаллоимитаторы и страпоны на эту же сумму.

Фото/телеграмм: InformNapalm

Фото/телеграмм: InformNapalm

"Наш экспонат подвязал "волонтерскую" карточку к аккаунту на AliExpress, а доступ к аккаунту отдал нам. Теперь Миша собирает уникальную коллекцию пен**ов за 25 000$, которые должны были пойти на закупку БпЛА. Вместо дронов Миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов и другие полезные каждому россиянину вещи, которые мы заказали и оплатили с его карты на AliExpress. Поздравить Мишу с новым званием можно по телефону +79993055530", — говорится в сообщении.

Также хакеры рассказали, что отменить заказ Лучин уже не сможет, потому что товары были заказаны 24-25 марта и некоторые уже даже доставили.

По их словам, средства российского Z-волонтера нельзя было переадресовать на ВСУ, потому что карта привязана к определенному адресу, то есть все товары по заказу будут доставляться исключительно на адрес Лучина.

Напомним, украинские хакеры сломали архив "Газпрома".

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