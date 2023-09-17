В России вооруженные люди со стрельбой захватили нефтяное месторождение: что происходит (видео)

В Иркутской области РФ два десятка вооруженных людей в камуфляжной форме высадились из вертолетов на территорию городка нефтяников компании "Дулисьма".

Соотвествующее видео публикуют в Telegram-каналах.

Как видно на опубликованных кадрах, людей в штатском вывели из бараков, выстроили у стены с поднятыми за головами руками, кое-кого заставили лечь лицом к земле. Во время "налета" раздавались выстрелы вверх и матерная брань.

Инцидент объясняют активным изменением контроля над активом, принадлежащим арестованному экс-владельцу российского банка "Югра" Алексею Хотину. Его обвиняют в хищении средств, поскольку 98% (около 240 млрд руб) всех кредитов, выданных банком, направлялись на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи С апреля 2019 года Хотин находится под домашним арестом.

Людей с оружием называют как представителями частных охранных фирм, так и бойцами входящего в состав Росгвардии подразделения СОБР.

Однако в российском МВД в комментарии Telegram-канала "Подъем" сообщили, что знают о происходящем в нефтяном городке, но их сотрудники в событиях не участвуют. "Не наше ведомство занималось рейдом", – сказали там.

В России вооруженные люди со стрельбой захватили нефтяное месторождение (видео)

Напомним, ранее в российском городе Электросталь (Московская область) во время показательных выступлений солдаты Росгвардии начали стрелять в зрителей с детьми из автоматов холостыми патронами.

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