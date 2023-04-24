Депутат парламента РФ от путинской партии посетовал, что россияне обращают взор своих детей на Запад, а не на Китай или Индию.

Депутат российской Госдумы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев предлагает исключить английский из перечня обязательных предметов в школах РФ.

Об этом сообщает The Moscow Times.

“Нужно избегать прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов”, — заявил депутат из путинской партии.

Хамзаев пожаловался, что россияне обращают взгляд своих детей на Запад, хотя вокруг есть "большой мир", в частности, депутат назвал Китай, Индию, Латинскую Америку и Саудовскую Аравию.

Он возмутился, что в англоязычных странах нет обязательного изучения русского языка. "Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык?" – спросил Сутлан Хамзаев.

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По его убеждению, английский язык стал языком международного общения только потому, что "его вот так обязательно всовывали в программу".

"Стране нужны сильные специалисты в разных отраслях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", — сказал депутат.

Хамзаев жалуется, что в российских школах "едва" нашлось место для начальной военной подготовки и до сих пор нет таких "классических" предметов как черчение и астрономия.

Напомним, Министерство просвещения Российской Федерации намерено ввести в школах и заведениях высшего образования связанные с военной подготовкой предметы.

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