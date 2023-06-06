В России возбудили уголовное дело о "теракте" на Каховской ГЭС: обвиняют Украину

Следственный комитет РФ заявил о расследовании обстоятельств "разрушения Каховской ГЭС" по статье о теракте российского УК. В подрыве традиционно обвиняют Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе СК Российской Федерации.

"Следственным комитетом России по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

В разрушении гидроэлектростанции, "вызвавшей затопление населенных пунктов Херсонской области", Россия обвиняет Киев. В Следкоме заявляют, мол, "установят обстоятельства происшествия и размер нанесенного региону ущерба".

Как сообщалось, в Российской Федерации в подрыве ГЭС традиционно и цинично обвинили Украину. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". И она якобы, в частности, имеет "целью лишить Крым воды".

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