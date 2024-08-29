В России возбуждено дело против очередного заместителя Шойгу: в чем его обвиняют

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего замминистра обороны РФ, генерала армии Павла Попова. Его подозревают в мошенничестве.

Об этом пишет Радио Свобода.

Российские медиа пишут, что Попова задержали, хотя в сообщении Следственного комитета об этом речь не идет.

Попов был заместителем министра с ноября 2013 года по июнь 2024 года. До этого он почти 20 лет работал в МЧС замминистра Сергея Шойгу, за которым и перешел в Минобороны. Шойгу в мае отправили в отставку с должности министра обороны, сейчас он секретарь Совбеза.

По версии следствия, с 2021-го по 2024 год Попов в Министерстве обороны, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым. Их задержали в начале августа.

Российское следствие утверждает, что Попов за счет парка проводил строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорском районе Подмосковья, а также поставлял туда "разные материальные ценности".

По данным следствия, генерал через подчиненных заставлял руководителей коммерческих организаций, имевших договоры с парком "Патриот", бесплатно выполнять строительные работы на своем участке. А после постройки дома продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров, заявили в комитете.

Следователь добавляет, что Попов и его родственники владеют "многочисленными объектами недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края" общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Следователи проверяют законность приобретения этого имущества.

Напомним, ранее в России был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов по подозрению в получении взятки.

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